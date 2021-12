MN - De Rossi: "Corsa scudetto? Non so se c'è una favorita, sono tutti così vicini"

Daniele De Rossi, raggiunto dal nostro inviato ai "Gazzetta Sports Awards", ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: “La favorita non lo so, sono tutti talmente vicini… Una settimana fa forse avremmo detto tutti Napoli o Milan, adesso l’Inter. Forse la più costante e la più sorprendente perché rimane sempre a questi livelli è l’Atalanta. Io l’altro anno pensavo che potesse essere veramente il loro anno, poi non è facile perché hanno una squadra fortissima ma è allestita con meno budget delle altre. Diciamo che sorprendo non per quello che fa, perché ormai la conosciamo, ma perché continua a farlo senza problemi”.