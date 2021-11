MN - De Santis: "Alvarez? River in crisi, mettere denaro fresco nelle casse è una necessità"

Lorenzo De Santis, agente di mercato, è stato raggiunto dai microfoni di MilanNews.it per parlare di Julian Alvarez, attaccante del River Plate: "Il River, come tutto gli altri club argentini, è attanagliato da una crisi che va avanti da tanti anni e mettere denaro fresco nelle casse diventa una necessità molto stringente. Gli ultimi anni sono stati all'insegna di Gallardo, a mio avviso l'allenatore più bravo e più europeo di tutto il Sud America. Sembra che possa lasciare il River perchè ritiene concluso il suo ciclo e vuole provare una nuova esperienza, magari in Europa. Tutti i gallarditos, i giovani lanciati da Gallardo, potrebbero essere in rampa di lancio per altre destinazioni e, oggi, quello di Julia Alvarez è il nome più in voga. Il River spera di venderlo in estate, a giugno, perché è un giocatore fondamentale".