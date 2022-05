MN - De Vecchi: "Contro Atalanta e Fiorentina non è stato facile. Sassuolo? I rossoneri devono giocare con umiltà"

MilanNews.it

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, Walter De Vecchi ha parlato così della sfida tra Sassuolo e Milan di domenica: “Credo che contro il Sassuolo il Milan non sbaglierà. Non servirà niente di particolare, bisognerà affrontare la gara con serenità, concentrazione e umiltà anche faticando. Contro Atalanta e Fiorentina non è stato semplice, anche per il valore degli avversarie. Mi aspetto un Sassuolo tutt’altro che dimesso. Bisognerà stare calmi, ma sarebbe pericoloso fare calcoli. Il Milan dovrà giocare questa partita per vincere di fronte ad uno stadio che praticamente sarà rossonero”.