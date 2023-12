MN - De Vecchi: "De Ketelaere al Milan ha avuto le sue chance, ma era il momento sbagliato, non è stata bocciatura"

E' la vigilia di Atalanta-Milan, in programma domani pomeriggio in trasferta a Bergamo, con i rossoneri reduci da due vittorie consecutive in campionato contro Fiorentina e Frosinone. I ragazzi di Pioli, dopo la trasferta di Cagliari, hanno riassaporato il gusto di segnare 3 reti e infatti il focus principale del match contro la dea sarà incentrato proprio sul fronte offensivo. Torna dal primo minuto Olivier Giroud, che aveva saltato le gare contro Fiorentina e Frosinone, dopo la squalifica rimediata a Lecce(ultima partita con gol). Buone notizie anche per il numero dieci portoghese, aumentano infatti le speranze di ritrovare anche Rafa Leao, che con ogni probabilità partirà, in caso di convocazione, dalla panchina per dare un aiuto, magari, nel secondo tempo. Sarà anche la sfida del grande ex Charles De Ketelaere, attualmente in prestito all'Atalanta.

Ne ha parlato, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, Walter De Vecchi ex giocatore e allenatore del Settore Giovanile rossonero: "De Ketelaere bocciato dal Milan?Non mi risulta, perché ne hanno mantenuto parte del cartellino, se non erro. Al Milan ha avuto le sue chance: forse non era pronto in quel momento, magari lo sarà in futuro. All’Atalanta, non di certo una squadra di piccola fascia, sta facendo cose discrete. Vedremo in futuro”.