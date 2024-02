MN - De Vecchi: "I giovani non giocano più? Il processo di crescita va gestito. Grande lavoro di tutti gli allenatori del vivaio"

vedi letture

Giornata importante per il Milan: i rossoneri oggi alle 18.45 scenderanno in campo al Roazhon Park contro il Rennes nella gara di ritorno dei playoff di Europa League. La squadra di Stefano Pioli difende il cospicuo vantaggio di tre gol ottenuto nel primo round settimanta scorsa, a San Siro. Allo stesso tempo il Diavolo è chiamato al riscatto dopo Monza. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex calciatore rossonero, per parlare della gara di stasera e del momento del Milan.

Da esperto di vivaio rossonero: ti colpisce che, rientrando gradualmente gli infortunati, Pioli non abbia chiamato più di tanto in causa i giovani?

“Nel Milan gioca stabilmente Gabbia, sempre più performante, prodotto del vivaio rossonero. Inoltre, la forza di un grande club sta nel monitorare e gestire correttamente le fasi del percorso di crescita individuali di ciascuno: Jimenez, Traorè e Simic hanno fatto molto bene, ogni volta che sono stati chiamati in causa. In più, non scordiamoci che Bartesaghi e Zeroli, che il Milan ha da quando avevano appena dieci anni, sono stabilmente in prima squadra. Merito del grande lavoro di tutti gli allenatori di cui dispone il vivaio rossonero e del monitoraggio continuo di Pioli”.