MN - De Vecchi: "Il Milan visto in Champions ha anche dei lati positivi, è stato un girone difficile"

E' la vigilia di Atalanta-Milan, in programma domani pomeriggio in trasferta a Bergamo, con i rossoneri reduci da due vittorie consecutive in campionato contro Fiorentina e Frosinone. I ragazzi di Pioli, dopo la trasferta di Cagliari, hanno riassaporato il gusto di segnare 3 reti e infatti il focus principale del match contro la dea sarà incentrato proprio sul fronte offensivo. Torna dal primo minuto Olivier Giroud, che aveva saltato le gare contro Fiorentina e Frosinone, dopo la squalifica rimediata a Lecce(ultima partita con gol). Buone notizie anche per il numero dieci portoghese, aumentano infatti le speranze di ritrovare anche Rafa Leao, che con ogni probabilità partirà, in caso di convocazione, dalla panchina per dare un aiuto, magari, nel secondo tempo. Anche il percorso del Milan in Champions League potrebbe avere una svolta decisiva mercoledì, in Inghilterra contro il Newcastle.

Ne ha parlato così, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, Walter De Vecchi, ex calciatore e allenatore delle giovanili del Milan: “Per me, il Milan aveva il girone più difficile di tutti. Nelle prime due partite contro Newcastle e Dortmund avrebbe meritato sei punti e, a San Siro, ha battuto il Psg, una delle squadre più forti al mondo. Secondo me, comunque vada, il percorso è da giudicare anche nei suoi lati positivi”.