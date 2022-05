MN - De Vecchi: "Pobega è partito dal basso ed è andato in crescendo. Diverse squadre..."

MilanNews.it

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, Walter De Vecchi ha parlato così di Tommaso Pobega, centrocampista del Torino in prestito dal Milan: "Pobega è un giocatore che si è portato avanti dal basso. È partito dalla Ternana in Serie C, poi è andato a Pordenone in Serie B, infine allo Spezia e al Torino in Serie A. In queste squadre ha sempre giocato ed il suo contribuito è andato in crescendo. Credo che abbia suscito un interesse nazionale, diverse squadre l’hanno potuto apprezzare”.