MN - Dell'Uomo su Tanganga: "È un calciatore sulla falsariga di Tomori e Smalling"

MilanNews.it

Simone Dell’Uomo, direttore di Football Station e grande esperto di Premier League, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Tanganga: “Un calciatore sulla falsariga di Tomori e Smalling, proveniente dalla stessa tipologia di calcio. Questi elementi interpretano al meglio i valori della Premier League come ritmo e potenza. Sono pronti a recitare un ruolo da protagonista in un torneo fisico come la Serie A”.

Tatticamente può fare solo il centrale in una difesa a quattro?

“Al contrario. Può essere impiegato anche da braccino di destra in fase di impostazione e potenzialmente anche come terzino destro di contenimento considerando la presenza, a sinistra, di un cursore come Theo Hernandez”.