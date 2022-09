MN - Di Carlo: "Mi piacerebbe allenare Theo Hernandez e Tonali. Farebbero la fortuna di qualunque allenatore"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo, ex tecnico tra le altre di Sampdoria, Chievo e Parma e attuale mister del Pordenone, ha rilasciato ai microfoni di MilanNews.it un’intervista in cui ha toccato vari temi legati al Milan. Alla domanda se c’è un giocatore dei rossoneri che vorrebbe allenare, Di Carlo ha risposto: “Theo Hernandez e Tonali hanno qualcosa in più, uno per forza fisica e l’altro per qualità tecniche. Sono giocatori che farebbero la fortuna di chiunque”.

Intervista di Peppe Gallozzi