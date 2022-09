MN - Di Carlo: "Milan favorita per lo scudetto insieme a Napoli, Inter e Juventus. Hanno qualcosa in più delle altre"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenica Di Carlo, ex allenatore fra le altre anche della Sampdoria – prossima avversaria del Milan in campionato – ha rilasciato un’intervista esclusiva ai nostri microfoni in cui ha risposto alla domanda se il Milan fosse favorito per vincere questo scudetto. Di Carlo ha detto: “Insieme a Napoli, Inter e Juventus. E non lo dico tanto per dire, sono squadre che hanno mostrato di avere qualcosa in più delle altre”.

Intervista di Peppe Gallozzi