MN - Di Caro: "Qui in Germania si parla di Sabitzer come richiesta esplicita di Rangnick"

Gaetano Di Caro, agente sportivo tedesco e intermediario internazionale, intervistato da MilanNews.it ha parlato di Marcel Sabitzer in ottica rossonera: "Qui in Germania c'è la voce secondo la quale Ragnick sarebbe già in piena sintonia con Elliott e con Gazidis per qualche giocatore che ancora non è stato mediaticamente nominato come Marcel Sabitzer, nazionale austriaco del Lipsia che sta andando molto bene. E' un giocatore molto forte, da quello che so è una esplicita richiesta di Rangnick in caso di approdo al Milan".