MN - Di Stefano: "Leao il giocatore con i picchi più alti, Tonali il più costante"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso del suo intervento in live sul canale Twitch di MilanNews.it, il giornalista di Sky Sport e autore del libro "Milanello" Peppe Di Stefano ha parlato del rendimento di alcuni rossoneri in questa stagione: "I picchi più importanti per me li ha avuti Leao. Nel rendimento generale dico Sandro Tonali. È passato da un rendimento di 5,5 a uno da 7 o più. Questo voto va legato al fatto che non abbia mai riposato, alle pressioni. E probabilmente è l'unico che può giocare in Inghilterra.. Ha 21 anni, tra poco 22, è pazzo del Milan, più di Pellegatti: ovviamente è un complimento (sorride, ndr). Qualche settimana fa, per esempio, fu esonerato Shevchenko e lui ci rimase male. Era il suo mito. Sandro è un ragazzo schivo, che si fa i fatti suoi, che non esagera mai e che non si esalta. Nel derby con Dumfries perde le staffe e si è visto il Sandro tifoso in campo".