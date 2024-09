MN - Diddi: "D'accordo sul passare ad un centrocampo a 3 con Fofana vertice basso"

vedi letture

Focus tattico sul Milan dopo le prime tre giornate. Ne abbiamo parlato con il match analyst Luca Diddi. In esclusiva per MilanNews.it le sue dichiarazioni:

Questo Milan, con le caratteristiche dei giocatori, non potrebbe passare a un centrocampo a 3?

"Sono completamente d'accordo. Magari con Fofana vertice basso, Reijnders e Loftus-Cheek mezzali. Avrebbe fatto comodo Manu Koné, che dava un equilibrio diverso".

Che problema tattico riscontri?

"La fase di non possesso dalla parte sinistra è un po' carente. Fonseca ha cercato di ovviare al problema mettendo Leao in una posizione più offensiva, facendo lavorare di più la punta. Morata è stato infatti preso per lavorare tanto in fase di non possesso lasciando le ripartenze a lui. L'infortunio dello spagnolo ha cambiato un po' le carte in tavola, perché Jovic non fa lo stesso tipo di gioco e così è caduto il castello a livello difensivo".