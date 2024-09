MN - Diddi: "Fonseca si è ritrovato a dover affrontare le problematiche dell'anno scorso, deve lavorare sulla testa dei giocatori"

Focus tattico sul Milan dopo le prime tre giornate. Ne abbiamo parlato con il match analyst Luca Diddi. In esclusiva per MilanNews.it le sue dichiarazioni:

Fonseca è già in discussione, se non dalla società lo è sicuramente dai tifosi

"Fonseca si è ritrovato a dover affrontare le problematiche dell'anno scorso. Una cosa che non si dice ma è fondamentale è che Morata, preso per un determinato tipo di gioco, non l'ha mai avuto. Contro la Lazio la scelta di Fonseca di lasciare fuori Theo e Leao era per trovare equilibrio. Che poi delle tre partite fin qui giocate è quella dove effettivamente un po' più di equilibrio c'è stato, al di là del fatto che nel secondo tempo la squadra ha perso le distanze e ha concesso due gol alla Lazio".

Cosa deve fare il tecnico portoghese?

"Fonseca deve lavorare sulla testa dei giocatori e su un ordine tattico diverso. Bene l'arrivo di Fofana, arrivato però tardivamente. Perché questi giocatori se li hai dall'inizio della preparazione è un conto, ci costruisci da subito una fase difensiva. Così è più complicato, perché non dimentichiamoci che devono imparare la lingua, conoscere i compagni di squadra, le situazioni, il contesto nuovo".