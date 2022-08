MN - Domani gli esami di Tonali: filtra ottimismo, il ragazzo è abbastanza sereno

Fonte: Antonio Vitiello

Il Milan attende novità su Sandro Tonali, che ieri è stato costretto a fermarsi nella sfida contro il Vicenza. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it il giocatore è abbastanza sereno, dato che filtra ottimismo per gli esami in programma domani. Un discorso che regge anche per Junior Messias, le cui condizioni non preoccupano molto. Infine, Oliver Giroud ha svolto un lavoro personalizzare per smaltire le noie fisiche.