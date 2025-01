MN - Donati: "La Supercoppa è la rondine che non fa primavera magari, ma intanto ti dà slancio e ti fa lavorare nella maniera migliore"

vedi letture

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Massimo Donati ha rilasciato una intervista sul momento del Milan dopo la vittoria in Supercoppa Italiana.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Salta all'occhio come siano stati decisivi in Supercoppa giocatori come Theo e Leao. Nessuno dei due, per usare un eufemismo, ha avuto un rapporto idilliaco con Paulo Fonseca

"Credo che il compito dei tutti gli allenatori sia quella di trovare la chiave giusta per far rendere i giocatori. Ogni giocatore è differente da un altro, ed è difficile nel calcio di oggi trovare la chiave giusta per lavorare al 100%. Se i giocatori non danno l'anima bisogna provare a fare qualcosa di diverso. Conceiçao ha dato subito degli input importanti. Ora, la Supercoppa è la rondine che non fa primavera magari, ma intanto ti dà slancio e ti fa lavorare nella maniera migliore. Qualcosa ha rischiato, anzi più di qualcosa ma i risultati sono tutti dalla sua parte".