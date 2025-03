MN - Donati: "La Supercoppa è stata illusoria, è da inizio stagione che tutto viene messo in discussione"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Massimo Donati ci dice la sua sul momento del Diavolo, in corsa per riacciuffare il quarto posto. Il suo Milan, edizione 2001/02, fu in una situazione analoga. Ecco le sue parole:

Con Conceiçao sembrava inizialmente che le cose potessero cambiare

"Viene messo in discussione tutto, ogni settimana. Se non è l'allenatore, sono i giocatori. Se non sono entrambi è il direttore sportivo. È da inizio stagione che è così e spiace. Gennaio con la Supercoppa è stato illusorio".

Ti ha convinto il mercato invernale?

"I giocatori validi sono arrivati, ma il problema è sempre legato all'equilibrio. Perché puoi mettere tutti i giocatori più bravi in campo, le punte e le sotto punte, ma poi bisogna anche far sì che la difesa non soffra, che la mediana non vada in difficoltà. Diciamo che al Milan sono venute a mancare tante cose, un po' per ogni settore".