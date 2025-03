MN - Donati sui problemi del Milan: "Stagione travagliata sotto tanti punti di vista, cambio di allenatore e giocatori nuovi non hanno dato equilibrio"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Massimo Donati ci dice la sua sul momento del Diavolo, in corsa per riacciuffare il quarto posto. Il suo Milan, edizione 2001/02, fu in una situazione analoga. Ecco le sue parole:

Dal secondo posto della scorsa stagione al nono attuale. Nonostante gli sforzi sul mercato e una squadra qualitativamente superiore a quasi tutte in Serie A

"L'anno del Milan è stato travagliato sotto tanti punti di vista, non c'è mai stato equilibrio per affrontare le settimane nel migliore dei modi. C'è stato il cambio allenatore, giocatori nuovi. Il punto è che c'è poco equilibrio, poca continuità nel fare le cose".

Con Conceiçao sembrava inizialmente che le cose potessero cambiare

"Viene messo in discussione tutto, ogni settimana. Se non è l'allenatore, sono i giocatori. Se non sono entrambi è il direttore sportivo. È da inizio stagione che è così e spiace. Gennaio con la Supercoppa è stato illusorio".