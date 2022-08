MN - Elefante: "Il Milan non ha fatto rivoluzioni e si è rinforzato"

MilanNews.it

Andrea Elefante, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it parlando della sfida al vertice della classifica per lo Scudetto: “Non è presto per dare certe definizioni in quanto chi vince il campionato è automaticamente da considerare tra le favorite per quello successive. Dall’altra parte la Juventus non ha ancora terminato il suo mercato e ha perso pedine importanti. L’Inter è ancora in una situazione di incertezza su alcuni elementi, vedi Škriniar. Il Milan non ha fatto rivoluzioni, e si è rinforzato".