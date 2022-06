MN - Ericson: "Non penso che avremo mai uno come Zlatan di nuovo"

MilanNews.it

Hakan Ericson, tecnico svedese campione d'Europa nel 2015 con l'U21, e nello staff della nazionale A con Ibra a Euro 2012 e 2016, ha parlato così ai microfoni di MilanNews.it:

Hakan Ericson, la Svezia calcistica ha ottenuto grandi risultati anche prima di Zlatan Ibrahimovic, raggiungendo la finale del mondiale in casa del 1958 e la semifinale a USA ‘94. Ma possiamo dire che è stato l’attaccante del Milan a trasformare la percezione del calcio svedese nel mondo? “Sì, anche se la Svezia ogni 10 anni comunque ottiene sempre bei risultati. Nel 1994 negli States arrivammo terzi ma forse al nostro paese sono sempre mancate le vere star. Tanti anni fa avevamo Gunnar Nordahl, Nils Liedholm e Gunnar Gren, il famoso Gre-No-Li. Ma a quei tempi la stampa non prestava abbastanza attenzione ai calciatori svedesi. E poi rispetto ad oggi non c’erano i social, che aiutano a mettere in luce i veri campioni. Detto questo, non penso che avremo mai uno come Zlatan di nuovo".