MN - Estupinan raggiungerà il Milan a Hong Kong dopo le visite

Nel corso della giornata di domani Pervis Estupinan arriverà a Milano, come riportato dalla redazione di MilanNews.it. Il terzino ecuadoregno svolgerà visite mediche di rito e metterà la firma su un contratto di cinque anni. Dopodichè, il quarto acquisto della campagna rossonera volerà a Hong Kong nella giornata del 24 luglio per raggiungere i suoi nuovi compagni in tournée: per questa ragione dovrebbe riuscire a essere anche a disposizione per l'amichevole contro il Liverpool del 26 luglio.

Pervis Estupinan arriva dal Brighton al Milan per un costo di poco meno di 20 milioni complessivi: 17 milioni di parte fissa più 2 di bonus.

di Antonio Vitiello