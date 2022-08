MN - Fascetti: "Rivali del Milan? Juve e Inter, anche se l'assenza di Pogba pesa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mister Eugenio Fascetti ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di svariati temi inerenti alla squadra rossonera Campione d'Italia. In particolare ha detto la sua su quali saranno le principali rivali del Milan per la riconferma in campionato: "Juventus e Inter anche se la Juve ha perso Pogba per infortunio e come assenza non può certo essere considerata agevole da arginare”.