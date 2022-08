MN - Fascetti su Ibra: "Giusto proseguire insieme. Nonostante l'età sa essere decisivo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Eugenio Fascetti ha rilasciato un'intervista esclusiva alla redazione di MilanNews.it in cui ha parlato di tante tematiche legate al mondo rossonero. Una di queste era inerente a Zlatan Ibtahimovic, giusto rinnovarlo? Questa la risposta del tecnico: “Assolutamente. Ibra può fare bene anche non giocando per la personalità che è stato in grado di trasmettere. Quando poi è in mezzo al campo, nonostante l’età, sa ancora come si fa ad essere decisivi”.