MN - Fedele: "Derby la prova del nove per vedere il livello del Milan"

L’ennesima sosta per le Nazionali porta sempre riflessioni e spunti sulla stagione del Milan. Un percorso a fasi alterne quello dei rossoneri, vincenti a San Siro contro la Roma ma deludenti a Parma, per un pareggio amaro e che segnala ancora difficoltà contro squadre non di vertice. Di questo e molto altro, ha parlato così il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele in esclusiva per MilanNews.it. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Un difetto di questa squadra?

“Sicuramente la rosa corta, qui Allegri ha fatto male i conti. Nel corso di una stagione, anche se non fai le coppe puó capitare tu abbia infortuni o problemi di altro tipo. Questa cosa si poteva prevedere, ma club e dirigenza non sono stati molto lungimiranti..”

Arriva il derby

“Sarà come una verifica, un esame. La prova del nove per vedere il livello del Milan. È una partita da vincere assolutamente”.