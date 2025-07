MN - Furlani è già a Malpensa: ha atteso la squadra in aeroporto

vedi letture

Come confermato poco fa, il Milan in questo momento è in viaggio verso l'aereoporto di Milano Malpensa, pronto a volare questa sera in direzione Singapore. In terra asiatica, la squadra di mister Massimiliano Allegri affronterà in tourneè Arsenal (mercoledì 23 luglio), Liverpool e Hong Kong. Successivamente i rossoneri saranno impegnati anche in Australia, dove il 31 luglio sfideranno il Perth Glory.

Come appreso dalla nostra redazione, l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani non è attualmente presente sul pullman della squadra. Il dirigente rossonero è partito prima del Milan, da solo ed è gia Malpensa non insieme al gruppo squadra.