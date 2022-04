MN - Fuser: "Per lo Scudetto sarà una lotta fino all'ultima giornata"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Fuser, ex centrocampista del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sulla lotta Scudetto: "Penso che tutte le squadre in corsa per lo Scudetto lo vogliano vincere. Ogni partita sarà importante da qui alla fine. Non penso che ci sia una favorita, il livello delle squadre è uguale. Sarà una lotta fino all’ultima giornata”.