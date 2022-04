MN - Fuser: "Pioli ha dimostrato di essere un grande allenatore, sono contento per lui"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Fuser, ex centrocampista del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Stefano Pioli: “Pioli ha fatto molto bene in questi anni al Milan. Forse non pensavano che fossero così bravo, con i risultati ha dimostrato di essere un allenatore da grande squadra. Sono contento per lui, oltre ad essere una grande persona è anche un grande tecnico. Gli faccio i miei complimenti”.