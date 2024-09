MN - Gabbia: "Ho ricevuto tanto affetto, sia dai tifosi che dai compagni. Sentire tutto questo calore è speciale"

Un colpo di testa per diventare l’eroe del derby: giorni speciali per Matteo Gabbia, mvp della sfida di domenica sera vinta contro l’Inter proprio con un suo gol. Questo pomeriggio il difensore rossonero è al Flaghship Store del Milan in via Dante, nel pieno centro di Milano. Il numero 46 ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it.

Hai detto che è stato il giorno più bello della tua vita. Qualche ora dopo ti sei reso conto di quello che hai fatto?

“Sono molto felice, ieri è stato un giorno molto molto bello, ho ricevuto tanto affetto, sia da parte di tutti i tifosi e sia da parte di tutti i compagni di squadra. Oggi abbiamo iniziato a pensare a quello che dovrà poi essere venerdì (Milan-Lecce, ndr)”.

Esultanza molto particolare, a cercare l’affetto del pubblico.

“È stata un’esultanza molto bella. La storia dei miei gol con il Milan è sempre stata un po’ particolare, non sono mai stati gol che hanno portato ad una vittoria, stavamo già vincendo. Sono stato un po’ sfortunato su quello, ma diciamo che il gol dell’altra sera ha ripagato tutto e me lo sono goduto appieno con i tifosi. Sentire tutto quel calore è stato davvero speciale”.