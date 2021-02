MN - Galderisi: "Il Milan è la squadra che si è mossa meglio a gennaio"

Giuseppe Galderisi, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'intervista completa), ha commentato il mercato invernale del Milan: “Secondo me il Milan è stata la squadra che si è mossa meglio, i tre acquisti Tomori, Meite e in particolar modo Mandzukic sono tre acquisti mirati. Un mix di gioventù ed esperienza, al momento credo che la convinzione, l’autostima di questa squadra, la capacità di esprimersi siano all’altezza di un sogno. Non era l’obiettivo iniziale di inizio stagione ma col passare del tempo Pioli e i suoi ragazzi si stanno meritando. Credo che avere un Mandzukic lì davanti è quasi come dire “ci crediamo”. È stato un gran bel mercato, forse il migliore fra tutte le altre. È stato dato uno sguardo al futuro e uno al presente. Le caratteristiche dei giocatori sono funzionali alla struttura creata da Pioli”.