MN - Galderisi: "Il Milan ha avuto un percorso di crescita netto"

Giuseppe Calderisi, ex calciatore del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sulla crescita dei rossoneri: "La squadra ha avuto un percorso di crescita netto, anche nelle ultime partite. Gli ultimi turni hanno visto i rossoneri superare Fiorentina, Verona e Atalanta che sono avversarie che non mi sarei mai voluto trovare dall’altra parte. Il Milan ne è uscito con forza, gruppo e serenità, subendo pochi gol e diventando letale quando è stata data la possibilità".