MN - Galderisi: "La Serie C non è facile, fossi in Camarda starei subito in prima squadra"

Doppio ex di Milan-Juventus, Giuseppe Galderisi si proietta alla sfida di San Siro. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Tra i convocati vi sarà Camarda. Un calciatore precoce come Lei, che esordì a 16 anni nella Juventus. Cosa si sente di dire al gioiellino rossonero?

"Gli suggerisco di rimanere sempre concentrato su quel che fa, di migliorarsi giorno dopo giorno e tenersi vicino le persone che possono migliorarlo professionalmente, E cercare di divertirsi. Ripenso a me 16enne alla Juve e sono ricordi piacevoli, avevo intorno grandi campioni e grandi uomini e quello che mi hanno insegnato me lo sono portato dietro. A 16 anni hai il vantaggio di affrontare certe pressioni con l'incoscienza dell'età, ma nel frattempo metti su delle basi solide per crescere e diventare un grande giocatore".

Crede che sia necessario un percorso col Milan Futuro o è meglio per lui restare con i grandi, imparando da loro?

"Credo che Camarda debba rimanere in prima squadra e cercare di fare il suo percorso. Poi c'è sempre la possibilità di scendere e giocare, se non trova spazio. La Serie C non è facile e si vede, fossi in lui starei più vicino alla prima squadra".