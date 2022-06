MN - Gallo: "Milan, ora c'è ancora più appeal sul mercato. Il sostituto di Kessie è la priorità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Contattato da MilanNews.it, Mister Fabio Gallo ha parlato così dei possibili movimenti dei rossoneri sul mercato:

Sarà un mercato che vedrà il Milan protagonista?

“Penso di sì. Già quando arrancava nei risultati sportivi aveva un grande appeal verso i giocatori. Ora ha l’entusiasmo di chi ha vinto uno Scudetto strameritato e di chi deve migliorarsi. Penso che per un giocatore siano le condizioni migliori per approdare in rossonero”.

Quali sono le priorità tecniche d’intervento?

“Un centrocampista che possa sostituire Kessiè, e non sarà facile. E un attaccante d’area di rigore che possa lavorare insieme a Giroud tenendo conto che Ibrahimovic è alle prese con un duro infortunio dal quale non si sa come possa rientrare”.