MN - Gaudenzi: "Per me Pioli ha sbagliato a cambiare formazione contro il Monza"

Gaudenzi: "Per me Pioli ha sbagliato a cambiare formazione contro il Monza"

Frenata imprevista e brusca del Milan che contro il Monza non scende in campo nel primo tempo e regala la partita ai cugini brianzoli. Non basta il talento di Pulisic e un piccolo moto d'orgoglio: alla fine il risultato del turnover di Pioli è pessimo, sconfitta e dispendio di energie dei titolari. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con Luca Gaudenzi, ex calciatore del Milan, intervistato in esclusiva. Le sue parole.

Come ti spieghi una simile battuta d’arresto?

“Secondo me Pioli ha sbagliato a cambiare drasticamente così la formazione rispetto al match contro il Rennes. Però avrà avuto i suoi motivi, è lui a vedere la squadra tutti i giorni”.

Questo il tabellino di Monza-Milan di Serie A:

MONZA-MILAN 4-2

Marcatori: 45’ Pessina (r), 45’+6 Mota, 64’ Giroud, 88’ Pulisic, 90’+1 Bondo, 90’+6 Colombo.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio (dal 43’ Sorrentino); Birindelli, Izzo, Marí, Carboni A.; Gagliardini, Pessina; Carboni V. (dal 66’ Bondo), Colpani (dal 81’ Pereira), Mota (dal 81’ Maldini); Đurić (dal 66’ Colombo). A disp.: Gori; Bettella, Caldirola, D'Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro, Machin, Zerbin. All.: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 84’ Musah), Thiaw, Gabbia, Theo Hernández; Bennacer (dal 54’ Giroud), Adli (dal 46’ Reijnders); Chukwueze (dal 46’ Pulisic), Loftus-Cheek, Okafor (dal 46’ Leao); Jović. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Jiménez, Kjær, Simić, Terracciano. All.: Pioli.

Arbitro: Colombo di Como.

Ammoniti: 33’ Đurić, 45’+8 Pessina, 76’ Mota, 83’ Gabbia.

Espulsioni: 52’ Jovic.

Recupero: 8' 1T, 5’ 2T.