MN - Gerry Cardinale è a Casa Milan: pranzo e poi altri incontri in agenda

Dopo essere stato questa mattina a Milanello, dove ha incontrato l'ad Giorgio Furlani, il ds Igli Tare, Zlatan Ibrahimovic, Massimiliano Allegri e i giocatori rossoneri, la giornata di Gerry Cardinale prosegue a Casa Milan. Il suo programma prevede il pranzo nel ristorante della sede milanista e poi avrà alcuni summit con altri dirigenti rossoneri. Ricordiamo che il numero uno di RedBird si trova in questi giorni a Milano nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda.

Il numero uno di RedBird è a Milano in questi giorni nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda e ha voluto far sentire la sua vicinanza costante al club e al management, con cui il rapporto è continuo e strutturato.

Questa visita si inserisce in un contesto di stabilità, continuità e unità, con pieno allineamento tra proprietà e management. Il Milan è un progetto prioritario all’interno dell’ecosistema RedBird, su cui Gerry Cardinale ha una visione e un impegno di lungo periodo. Il progetto attraversa una fase rilevante del suo percorso, specialmente in questi giorni in cui si parla molto del rifinanziamento del debito con Elliott.

Cardinale ha poi fatto visita alla squadra, che oggi riprende gli allenamenti al centro sportivo in vista della trasferta contro la Roma.