MN - Gianluca Galliani su De Ketelaere: "Con questi ragazzi bisogna stare calmi. Quando lo hanno paragonato a Kaká..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Charles De Ketelaere, dopo il problema muscolare che l'ha tenuto fuori nelle ultime due partite, recupera per il match di oggi pomeriggio contro il Monza. Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ne parla così durante il suo intervento sul nostro canale Twitch:

Per questa sera è recuperato anche De Ketelaere. Che ne pensi del belga? “Non lo conoscevo, devo dire la verità. L’ho visto giocare in Champions in 2-3 partite importanti in cui ha fatto bene. Mi sembra un ragazzo che ha una grande visione di gioco. Con questi ragazzi bisogna stare calmi, perché se uno avesse analizzato Leao e Tonali dopo i primi 2-3 mesi avrebbe bruciato tutto. Credo che la forza di Paolo (Maldini, ndr), di Massara e di Moncada è stata quella di vedere in Tonali qualcosa, prenderlo dal Brescia, riscattarlo… Con i giovani bisogna avere pazienza. A me spaventava quando dopo un passaggio lo hanno paragonato a Kaká, perché mi sembrava troppo. Adesso credo che ci sia troppa negatività intorno a questo ragazzo che ha dimostrato di avere secondo me una capacità di visione in campo importante, come Adli. Bisogna avere pazienza, fortunatamente Brahim Diaz sta giocando bene quindi le alternative non mancano. Quando si ha un gruppo così giovane bisogna davvero avere pazienza, perché quello che può sembrare un disastro oggi fra 10 partite può diventare un giocatore che può fare la differenza. Sono felice che il Milan lo abbia acquistato”.