MN - Helveg: "Nel mio Milan grandi campioni come Maldini e Costacurta. Avevano vinto tutto ma dimostravano sempre fame di successi"

Si apre la 32ª giornata di Serie A con Udinese-Milan, in cui i rossoneri devono assolutamente vincere se vogliono provare a tenere viva la speranza europea anche attraverso il campionato. Ne abbiamo parlato con un doppio ex, Thomas Helveg, rossonero dal 1998 al 2003 e campione d'Italia nella stagione 1998/99. In esclusiva per MilanNews.it.

Quel Milan con te in campo e Zaccheroni in panchina era una squadra che ripartiva da un decimo posto. Un Milan depresso, come quello attuale, che fu rilanciato fino a vincere subito lo scudetto

"Il paragone è difficile, troppe cose sono cambiate. Anche la pressione era diversa. Quel Milan arrivava da successi importantissimi e nonostante due anni negativi ricordo l'ambiente tranquillo e la fiducia che le cose sarebbero cambiate. E così è stato. Il Milan di oggi aveva una continuità anche negli elementi in rosa, c'erano dei senatori come Maldini, Costacurta, Rossi. Gente che aveva vinto tutto ma che aveva ancora fame. L'arrivo di Zaccheroni servì a dare una scossa al sistema e si è ripartiti".