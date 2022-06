MN - Ielpo: "Adli lo vedo come un dieci, Pobega può essere una soluzione"

MilanNews.it

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, l'ex rossonero Mario Ielpo ha detto la sua su Yacine Adli e Tommaso Pobega: i due centrocampisti torneranno a Milanello dopo un anno di prestito.

Alla base rossonera rientrerano anche Adli e Pobega, saranno pronti per il Milan?

“Adli lo vedo più come un dieci che nei due di centrocampo. Mi sembra un giocatore più offensivo, ma so che può giocare anche a centrocampo. L’ho visto giocare dietro le punte, penso che sarà questa la sua posizione ma poi si vedrà. Pobega è un ottimo giocatore, non vedo perché non debba essere pronto per il Milan. Potrebbe essere una soluzione”.