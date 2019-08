MN - Ielpo: "I giocatori del Milan devono essere più liberi di esprimersi"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan tra le stagioni 1993 e 1996, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e lo ha fatto toccando diversi temi, tra cui il sistema di gioco dei rossoneri: “Secondo me il Milan deve scrollarsi di dosso 4-3-1-2-7-8 e tutti questi numeri che vogliono essere il mantra di un sistema di gioco fuori dal quale non si può giocare a calcio. Io penso che i giocatori debbano essere più liberi di esprimersi, cosa che si è vista che non fossero contro l’Udinese, erano legati, contratti. Io sono molto vicino all’idea di Allegri: i moduli offensivamente contano poco, ma contano le giocate dei calciatori, perché i giocatori ad un certo livello sanno dov’è lo spazio, sanno come attaccarlo, sanno come muoversi per mettere in difficoltà gli avversari e tutto in correlazione a chi gli stanno vicino. I giocatori del Milan devono essere più spontanei e ricordarsi che quello che conti è la voglia di vincere. Io il calcio lo vedo così: troppi tatticismi in fase offensiva sono inutili.”