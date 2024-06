MN - Ielpo: "Per Zirkzee non è una questione di moralità, ma di affari: se tutti chiedono commissioni e tu non le dai non compri nessuno"

Archiviata un'altra settimana, con lo stallo nella trattativa Milan-Zirkzee. Ognuno fermo nelle sue posizioni e con le sirene inglesi che iniziano a farsi sentire per l'olandese. Ai microfoni di MilanNews.it, l'ex portiere rossonero Mario Ielpo ci dice la sua:

Mario Ielpo, tra Zirkzee e il Milan ci sono in mezzo 15 milioni di euro chiesti dall'agente. Che il club non paga per una questione etica. Come valuta la situazione?

"Anzitutto non ritengo che ci sia un problema di moralità, nel senso che nel calcio girano cifre assurde rispetto alla vita ordinaria. Se le società le pagano ad altro titolo perché non pagarle come provvigione? Non è una questione di moralità, bensì di affari. Altrimenti si dice che il giocatore o l'affare non interessa, il punto è che se tutti chiedono le commissioni e tu non le vuoi pagare non compri nessuno".