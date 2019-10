MN - Ielpo: "Pioli mi è piaciuto, è intelligente. Ad eccezione di Spalletti non c'erano alternative"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, toccando il tema Pioli e la sua maggiore duttilità: "Dal punto di vista delle dichiarazioni, Pioli mi è piaciuto, è intelligente. In questo momento, però, il Milan avrebbe bisogno di un condottiero. In campo si fa fatica a trovarlo e, in panchina, sotto questo punto di vista, non so se è lui l'uomo giusto. Sul mercato degli allenatori, ad eccezione di Spalletti, non c'erano chissà quali alternative. Spalletti avrebbe potuto ricoprire maggiormente il ruolo di condottiero".