MN - Ielpo sui portieri: "Se gli stranieri dovessero essere tutti validi come Maignan..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sui portieri stranieri preferiti a quelli italiani. “Ci sono tante ragioni, da quelle fiscali a quelle tecniche. Senza stare a divagare più di tanto diciamo che forse all’estero ad un portiere vengo attribuite più credenziali rispetto che qua da noi. Un errore si perdona più facilmente, diciamo. Certo che se i portieri che arrivano sono tutti validi come Maignan o come Keylor Navas se dovesse prenderlo il Napoli…”