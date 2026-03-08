MN - Il dato sulle presenze a San Siro per il Derby Milan-Inter
È arrivato il dato degli spettatori presenti quest'oggi allo stadio San Siro di Milano per il Derby Milan-Inter, sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A Enilive: sono 75.627 i biglietti venduti.
Di seguito le formazioni ufficiali della sfida all'ombra della Madonnina.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhkitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, L. Martinez, Zopolato, Lavelli. All. Cristian Chivu
