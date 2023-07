MilanNews.it

Come richiesto da regolamento della FIGC, il Milan ha formalizzato lo scorso 20 giugno Antonio D'Ottavio come direttore sportivo del club, che già lavorava da anni e continuerà a farlo nel team di lavoro in coordinamento con Geoffrey Moncada (che ha rinnovato), per lo sviluppo della parte sportiva.

di Antonio Vitiello