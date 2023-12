MN - Il Milan in Champions, Eranio: "Percorso altalenante e con troppi errori. Il Milan visto contro il PSG se la giocherebbe con tutti"

vedi letture

Il Milan si prepara in vista dell'importante sfida di sabato pomeriggio in casa dell'Atalanta di Gasperini. Nei rossoneri, sicuro il rientro di Olivier Giroud dopo la squalifica rimediata a lecce l'11 novembre, mentre sono ancora incerte le presenza di Leao e Kjaer, ancora a lavoro dal recupero post infortunio. I rossoneri, in campionato sono reduci da una convincente vittoria per 3-1 contro il Frosinone, mentre la dea è uscita sconfitta dall'impegno in casa del Torino. In occasione della prossima sfida a Bergamo, analizzando anche temi dell'attualità rossonera, abbiamo intervistato, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, Stefano Eranio, centrocampista del Milan dal 1992 al 1997. Ecco le sue parole.

Quale differenze tra il Milan di Champions e quello in Serie A?

"In Coppa il Milan sta facendo un percorso altalentante, con troppi errori dei singoli in match cruciali come Giroud contro il Dortmund. Questa squadra ha tante qualità per fare bene anche in Europa, ma ci sono tanti problemi fisici e con giocatori forti che vengono spesso a mancare. Il Milan visto contro il PSG, secondo me, se la gioca con chiunque, poi però sbagli i secondi tempi contro Napoli e Lecce, e come ho detto prima il problema è questo percorso un pò altalenante".