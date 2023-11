MN - Il Milan perde ancora in casa: solo nove giocatori rossoneri sotto la Curva Sud

Il Milan è entrato nel tunnel: dopo la settimana dei big match senza vittorie, il trend si è confermato in casa contro l'Udinese che ha sbancato San Siro con il risultato di 1-0. Prima vittoria per i friulani in campionato. A fine gara solo otto giocatori rossoneri si sono mossi verso la Curva Sud: Loftus, Romero, Calabria,Thiaw, Adli, Florenzi, Pobega e Maignan. Con loro c'era anche un nono giocatore Jan Carlo Simic, difensore della Primavera oggi in panchina per emergenza.