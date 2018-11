MN - Il primo anno di Rino: vittoria più bella? Ecco i voti di MilanNews.it!

Quando una vittoria può essere considerata ‘bella’? Ci sono successi migliori di altri? Esistono trionfi più sentiti e significativi o tutti hanno lo stesso sapore? Se lo è chiesto la redazione di MilanNews.it nel cercare, in questo primo anno di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan, la vittoria con la v maiuscola, quella da incorniciare e tramandare, da raccontare e ricordare. Nel periodo sportivo che va dal 3 dicembre 2017 al 25 novembre 2018, il Diavolo ha disputato 51 gare ufficiali impreziosite da 25 successi. Tra questi, i nove membri della redazione di MilanNews.it non hanno saputo indicare unicamente un solo trionfo, spezzando la risposta in più opzioni.

Queste, nello specifico, le scelte di ogni firma del sito di informazione milanista:

Fabio Anelli - Milan-Inter 1-0 (d.t.s), Quarti di finale TIM CUP, 27-12-2017.

Matteo Calcagni - Roma-Milan 0-2, 25-2-2018.

Daniele Castagna - Lazio-Milan 4-5 (d.c.r), Semifinale di ritorno TIM CUP, 28-2-2018.

Enrico Ferrazzi - Milan-Inter 1-0 (d.t.s), Quarti di finale TIM CUP, 27-12-2017 e Lazio-Milan 4-5 (d.c.r), Semifinale di ritorno TIM CUP, 28-2-2018.

Daniele Mascolo - Milan-Inter 1-0 (d.t.s), Quarti di finale TIM CUP, 27-12-2017.

Pietro Mazzara - Milan-Inter 1-0 (d.t.s), Quarti di finale TIM CUP, 27-12-2017 e Roma-Milan 0-2, 25-2-2018.

Thomas Rolfi - Milan-Inter 1-0 (d.t.s), Quarti di finale TIM CUP, 27-12-2017.

Salvatore Trovato - Milan-Inter 1-0 (d.t.s), Quarti di finale TIM CUP, 27-12-2017.

Antonio Vitiello - Roma-Milan 0-2, 25-2-2018.