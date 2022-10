MN - Il retroscena di Gianluca Galliani: "Avevamo venduto Boban e Serginho alla Fiorentina, poi grazie a Dio..."

MilanNews.it

Milan, Monza e anche diversi aneddoti: l'intervento di Gianluca Galliani sul canale Twitch di MilanNews.it è stato pieno di cose interessanti. Tra queste, anche un retroscena di mercato che riguarda i rossoneri:

C’è stato qualche giocatore che negli anni è stato vicino al Milan ma poi il trasferimento non si è mai concretizzato? “Tanti, tantissimi, così come ci sono stati giocatori che erano vicinissimi ad altre squadre ma poi sono arrivati al Milan. Il primo che mi viene in mente è stato Gianluca Vialli, ma se avessimo preso Gianluca Vialli poi non sarebbe arrivato Van Basten, quindi con il massimo e totale rispetto per Gianluca, che è un amico, una persona speciale ed è stato un grandissimo calciatore, però a volte ci sono degli incroci nel calciomercato. Noi avevamo venduto Serginho e Boban alla Fiorentina, hanno rifiutato e sono rimasti al Milan grazie a Dio (ride, ndr)”.