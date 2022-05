MN - Il saluto di Kessie: mano sul cuore, i tifosi lo acclamano

MilanNews.it

Franck Kessie saluta il Milan, ma il tempo dell'addio e del dispiacere è rimandato di qualche giorno: ora è solo tempo di gioire e godere. Durante la passerella che porta alla pedana per la premiazione Scudetto Franck, oggi in gol, ha salutato il Mapei rossonero battendo la mano sul cuore. i tifosi milanisti ricambiano affetto e saluto con tanti cori per l'ivoriano.