MN - Incocciati: "Al Maradona dovrà uscire il carattere dei giocatori del Milan"

Incocciati: "Al Maradona dovrà uscire il carattere dei giocatori del Milan"

Doppio ex della sfida, Beppe Incocciati si proietta a Napoli-Milan, sfida decisiva per le ambizioni scudetto dei partenopei e di Champions per i rossoneri. La gara si disputerà domenica 30 marzo alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva a MilanNews.it.

Che Milan ci dobbiamo aspettare al "Maradona"?

"Il Milan dovrà essere bravo a gestire le emozioni, perché l'ambiente del "Maradona" sostiene molto il Napoli, che viaggia sull'entusiasmo del pubblico. Qui dovrà uscir fuori il carattere dei giocatori del Milan. Ci sarà da tirar fuori la personalità giusta, soprattutto viene richiesta consapevolezza della pesantezza della maglia che si indossa. Sono abituato a un Milan che andava in tutti gli stadi senza avere paura di nulla e così dev'essere anche stavolta".