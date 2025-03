MN - Incocciati: "Vedo un Milan perso nei riferimenti: ha bisogno di una società forte"

Doppio ex della sfida, Beppe Incocciati si proietta a Napoli-Milan, sfida decisiva per le ambizioni scudetto dei partenopei e di Champions per i rossoneri. La gara si disputerà domenica 30 marzo alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva a MilanNews.it.

Zona Champions a sei punti: obiettivo possibile?

"Tutto è possibile. Dipenderà ovviamente da come il Milan saprà gestire questo finale di stagione. Certo, vedo una squadra persa nei riferimenti. Ha bisogno di sentire una società che sia forte e che dia un po' di sicurezza. Cosa che non avviene e di fatto i giocatori non si sentono tranquilli".